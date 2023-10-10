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Gündem İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.
Gündem

İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:44:00 - 2023-10-10 13:47:03
İsrail basını: Felaketin sorumlusu Başbakan Netanyahu'dur! Filistin’in varlığını inkar etti.

Netanyahu'nun güvenlik konularındaki bilgeliğiyle övündüğünü yazan Haaretz, tek sorumlunun yine aynı isim olduğunu vurguladı. İsrail'in tehlikelere sürüklendiği, Filistinlilerin varlığının göz ardı edildiği belirtildi.

İsrail kamuoyu, Hamas'ın düzenlediği saldırıların şokunu yaşıyor.

7 Ekim'de ansızın düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail istihbaratının yanı sıra, orduya müdahale ettiği belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti suçlanıyor.

İsrail sınırını geçmeyi başaran Filistinlilerin baskınlarının etkisi devam ediyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze'ye kara saldırısı için baskı altında bulunuyor.

Netanyahu tepkilerin odağında

İsrail ordusu Gazze sınırında kontrolü sağladığını açıklarken, İsrail basını ise eleştiri oklarını Netanyahu'ya yöneltti.

Haaretz gazetesinin yayınladığı başyazıda, saldırının tek sorumlusunun Netanyahu olduğu belirtildi.
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"Sorumluluk net biçimde tek kişiye ait"

Son yargı reformu nedeniyle ülkesinde baskı altında olan İsrail Başbakanı, Filistin'den yapılan saldırıların ardından yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Yazıda, "Simhat Tora bayramında İsrail'in başına gelen felaketin sorumluluğu net biçimde tek kişiye ait: Binyamin Netanyahu." denildi.

"Güvenlik konularındaki bilgeliğiyle övünüyordu"

Netanyahu'nun, "engin siyasi deneyimi ve güvenlik konularındaki yeri doldurulamaz bilgeliğiyle" övündüğüne dikkat çekildi.

İlhak hükümeti kuran Netanyahu'nun, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi tartışmalı isimleri kilit görevlere getirdiği vurgulandı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, "Filistin halkı diye bir şey yok." açıklamasıyla tepki toplarken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de Filistinlilere yönelik ırkçı tutumuyla biliniyor.

"İsrail tehlikelere sürüklendi"

Aynı yazının devamında, "İsrail bilinçli şekilde tehlikelere sürüklendi. Bu tehlikeleri tespit etmekte başarısız oldular." denildi.

Başbakan Netanyahu hakkında, "Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça göz ardı eden bir dış politika benimsiyor." ifadesi kullanıldı.

"Bunu Netanyahu'ya sormalısınız"

Öte yandan, İsrail ordusunda görevli bir asker, Gazze'deki istikrarın orduda disiplinsizliğe neden olduğunu söylerken, "İstihbarat çok büyük bir hata yaptı." dedi.

 

İsmi açıklanmayan albay, geniş ölçekli bir saldırının beklemedikleri bir şey olduğunu dile getirdi.

Başbakan Netanyahu'ya tepki gösteren albay, "Bunu orduya sürekli müdahale eden hükümete sormalısınız." diye ekledi.

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