İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! Öldürdükleri sivilleri suçladı
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev bugüne kadar katlettikleri binlerce sivili "evlerini terk etmemekle" suçladı.
Katil İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken, 17 bini aşkın masum sivili katletti.
Şehit edilen sivillerin yüzde 70'i ise çocuk ve bebeklerden oluşuyor.
Bu tabloyla dünya kamuoyuna açıklamada bulunan İsrail Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev, insanlık dışı ifadeler kullandı.
Yahudi sözcü, “Sivil ölümlerinden, tahliye emrimize uymayıp evlerinde kalmaya devam eden sivillerin kendisi sorumlu.” dedi.