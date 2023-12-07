  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti!

Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı

Netanyahu ile Altaylı arasında ne fark var? Birinin adı Binyamin diğerinin adı maalesef ki Fatih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt verdi

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!

İsrail Müslüman soykırımı yapıyor! Korkunç rakam açıklandı

AYM Can Atalay için tarih verdi

Görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! 2 aylık bebeği öldüresiye döven cani baba hakkında sıcak gelişme

Ümit Dikbayır'dan şoke eden açıklamalar! İYİ Parti'ye FETÖ göndermesi

Dominika devleti kararı aldı: jeotermal enerji santrali konusunda BAE'de adım! Ormat ile resmen anlaştı!
Gündem İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! Öldürdükleri sivilleri suçladı
Gündem

İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! Öldürdükleri sivilleri suçladı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 23:50:00 - 2023-12-08 00:08:04
İsrail Başbakanlık Sözcüsü'nden insanlık dışı sözler! Öldürdükleri sivilleri suçladı

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev bugüne kadar katlettikleri binlerce sivili "evlerini terk etmemekle" suçladı.

Katil İsrail Gazze'de soykırım yapmayı sürdürürken, 17 bini aşkın masum sivili katletti.

Şehit edilen sivillerin yüzde 70'i ise çocuk ve bebeklerden oluşuyor.

Bu tabloyla dünya kamuoyuna açıklamada bulunan İsrail Başbakanlık Sözcüsü Mark Regev, insanlık dışı ifadeler kullandı.

Yahudi sözcü, “Sivil ölümlerinden, tahliye emrimize uymayıp evlerinde kalmaya devam eden sivillerin kendisi sorumlu.” dedi.

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'a geldi

BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'
BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'

Gündem

BM'den Gazze açıklaması! 'Güvenli bölge kalmadı'

Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!
Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!

Gündem

Gazzeli çocuklar siyoniste böyle meydan okudu!

Guterres’in kararıyla harekete geçildi! BM Gazze için acil toplanıyor
Guterres’in kararıyla harekete geçildi! BM Gazze için acil toplanıyor

Gündem

Guterres’in kararıyla harekete geçildi! BM Gazze için acil toplanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! İlgili karar çıktı
Dünya

Nepal'de 'yasadışı asker toplayan' 10 Rus gözaltına alındı! İşte hiç hesapta olmayan bir şeyle karşılaştılar! İlgili karar çıktı

Ukrayna’daki savaş için yasadışı bir şekilde Nepallileri askere almaya çalışan 10 Rus için karar çıktı! Nefes kesen operasyonda kaçmaya çal..
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!
Gündem

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü: 2 silahla 2 cinayet... Bu nasıl bir kin!

Boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç’ı öldüren Ömer Sorguç (31) için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savc..
CANİK, Mısır’a çıkarma yaptı: Silah sanayimiz EDEX’23’ün ilgi odağı oldu
Gündem

CANİK, Mısır’a çıkarma yaptı: Silah sanayimiz EDEX’23’ün ilgi odağı oldu

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, 2023 yılının son fuar etkinliği için Afrika’daydı. CANiK, uluslararası alan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23