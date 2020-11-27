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Aktüel İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin ilk yorum: “Gergin günler bizi bekliyor”
Aktüel

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin ilk yorum: “Gergin günler bizi bekliyor”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "(Muhsin Fahrizade suikastine ilişkin) Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:29:49 -
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin ilk yorum: “Gergin günler bizi bekliyor”

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade’nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, "Gergin günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Netanyahu, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor.” dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade’nin suikastinde İsrail’in rolü olduğuna işaret etti.

Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu’nun, “Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam.” şeklindeki sözlerine yer verildi.

Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, bugün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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