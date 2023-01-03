  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken BAE kararı!
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken BAE kararı!

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Netanyahu, BAE'ye yapacağı ziyareti erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 22:50:00 -
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken BAE kararı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapmayı planladığı resmi ziyaretini ertelediği bildirildi.

İsrail televizyonu Kanal 12’nin haberine göre, Netanyahu, başbakan sıfatıyla Abu Dabi'ye ilk kez gerçekleştirmeyi planladığı geziyi erteledi.

Habere göre, gelecek hafta yapılması planlanan ziyaret, “seyahatin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak için hükümetlerin karşılıklı çalışmasına imkan sağlanması” gerekçesiyle ertelendi.

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının etkisi

Ziyaretin ertelendiği haberinin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği ve uluslararası kınamalara yol açan baskından sonra gelmesi dikkati çekti.

Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

BAE'den kınama mesajı

Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara ait statüsünü ihlal eden girişim, BAE de dahil olmak üzere uluslararası tepki ve kınamalarla karşılaşmıştı. BAE Dışişleri Bakanlığı, baskını “şiddetle kınadığını” duyurarak, İsrail'e gerginliği azaltma ve tansiyonu yükselten adımlardan kaçınma çağrısı yapmıştı.

İsrail, Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23