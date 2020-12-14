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Aktüel İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı
Aktüel

İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:57:15 -
İsrail Başbakanı Netanyahu kendisini karantinaya aldı

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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