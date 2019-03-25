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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Tel Aviv’e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Tel Aviv’e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:16
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Tel Aviv’e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’den Tel Aviv’e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız.” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • HeytHeyt43 dk önce
    Zion bizi bekle. Sizden daha ötlek bir ırk yok yeryüzünde.

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