İsrail askerlerini eşek arıları soktu!
Siyonist İsrail ordusundan 12 asker bugün Gazze’nin güneyinde eşek arısı sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Gelişmeyi İsrail Ordu Radyosu duyurdu.
Radyonun haberinde, eşek arısı sokması sonucu 12 yahudi askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Gazze'nin güneyindeki tampon bölgede bir tank, eşek arısı yuvasının çok yakınından geçti. Ardından çok sayıda eşek arısı çevredeki askerlere saldırdı. Yaralılar Tel Hashomer Hastanesi'ne sevk edildi."