İsrail askerlerinden büyük skandal
İsrail askerleri, Gazze'de yaptıkları katliamları utanmadan övünülmüş bir şey yapmış gibi bir de videoya alıp TikTok'ta yayınlıyor.
İsrail askerleri, Gazze'yi yok ederken görüntülerini çekip sosyal medyada yayınlıyor.
Son videolardan birinde, İsrailli askerin Gazze'deki bir mahalle havaya uçurulurken kameralara gülümsediği görüldü.
TikTok'ta yayınlanan ve zırhlı bir araçtan çekildiği anlaşılan başka bir videoda ise, İsrail buldozerinin önünde beyaz bayrak bulunan bir evi yıktığı görüldü.
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