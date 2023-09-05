İsrail askerleri mülteci kampını bastı: Bir Filistinli şehit oldu!
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda, işgalci İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehit oldu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Sabit Sabit Hastanesi'nden bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun kurşunuyla yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.
İSRAİL GÜÇLERİ KAMPA BASKIN DÜZENLEDİ
Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.
İsrail güçleri, beraberinde bölgeye getirdikleri iş makineleri ile yolları kazdı ve yol kenarlarındaki Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.
İSRAİL MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Söz konusu gelişmeye dair İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Birkaç aydır, Batı Şeria'daki belde ve köyler, bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra, İsrail güçlerinin düzenledikleri yoğun baskınlara ve saldırılara maruz kalıyor.