'İsrail askerleri Gazze'de kadınlara cinsel saldırıda bulunuyor!'

BM uzmanları, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kadınlara ve kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu ifade etti.

Birleşmiş Milletler uzmanları Pazartesi günü, İsrail ordusunun Gazze'de devam eden savaş sırasında kadınlara ve çocuklara karşı uyguladığı şiddeti kınadı.

Yedi özel raportör tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in kadınları böylesine acımasız, ayrım gözetmeyen ve orantısız saldırılarla hedef alması, hayatlarını mahvetmek ve temel insan haklarından mahrum bırakmak için hiçbir araçtan kaçınmaması bizi dehşete düşürüyor." denildi.

Açıklamada "İsrail işgal güçleri tarafından gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere kadın ve kız çocuklarına yönelik cinsel saldırı ve şiddet olaylarının devam ettiğine" işaret edildi.

BM raporlarına atıfta bulunularak Gazze'deki kadın ve kız çocuklarının zorla kaybedilme mağduru oldukları belirtildi.

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BM uzmanları, İsrail'in Gazze'deki konutları yaygın bir şekilde tahrip etmesinin ve Filistinlilerin derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalmasının, özellikle kadınlar ve kız çocukları üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığını kaydetti.

Açıklamada günde 180'den fazla kadının ağrı kesici olmadan doğum yaptığını, kuvözlerde elektrik yokluğu nedeniyle yüzlerce bebeğin öldüğü ifade edildi. Uzmanlar, bu koşulların düşüklerin artmasına yol açtığını vurguladı.

BM uzmanları, "İsrail hükümetinin rapor edilen suçlara ilişkin bağımsız, tarafsız ve etkili bir soruşturma yürütmekte başarısız olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: Mepa News