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Dünya İsrail askerleri aynı aileden 14 kişiyi katletti!
Dünya

İsrail askerleri aynı aileden 14 kişiyi katletti!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 09:29:00 -
İsrail askerleri aynı aileden 14 kişiyi katletti!

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdüren siyonist işgal rejimi, aynı aileden 14 kişiyi şehid etti.

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdüren siyonist işgal rejimi, aynı aileden 14 kişiyi şehid etti.

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti.

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesinde bir evi hedef aldı.

Muhammed ve Ahmed el-Medhun kardeşlere ait evde 14 kişi şehid oldu.

Medhun kardeşlerin anne ve babasının da 2021 yılında siyonist rejimin bölgeye düzenlediği hava saldırısında şehid olduğu belirtildi.
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Bombardıman, çevrede bulunan evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

Saldırıda yıkılan evlerin enkazından çıkarılan yaralılar tedavi altına alındı. (İLKHA)

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