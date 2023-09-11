İsrail askerleri 16 yaşındaki Milad'ı katletti!
Siyonist terör çetesinin Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir genci katlettiği açıklandı.
Siyonist terör çetesinin Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinli bir genci katlettiği açıklandı.
Siyonist işgalci çete kan dökmeye doymuyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 yaşındaki Milad er-Rai'nin, El Halil'e bağlı el-Arub Mülteci Kampı'nın girişinde siyonist terör çetisinin askerleri tarfından gerçek mermiyle göğsünden vurularak katledildiği belirtildi.
Katledilen gencin naaşının Beytüllahim kentindeki Yemame Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.
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