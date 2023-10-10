İsrail askerinin bu feryadına kulak verin! 'Geceleri altıma kaçırıyorum'

Bir İsrail askeri, karşısındaki Yahudi heyete, 40 insan öldürdüğünü, o insanların geceleri rüyalarına gelip, "Bizi neden öldürdün" diye sorduğunu anlattı.

İsrail askeri, "Uykumda altıma kaçırıyorum. Sizin rüyanıza da böyle gelseler yaşayabilir misiniz?" diye feryat etti.

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