İsrail askerinin bu feryadına kulak verin! 'Geceleri altıma kaçırıyorum'
Sosyal medyada yayınlanan bir video, siyonist askerlerin yaptıkları zulüm karşısında nasıl travma yaşadıklarını ortaya koydu.
Bir İsrail askeri, karşısındaki Yahudi heyete, 40 insan öldürdüğünü, o insanların geceleri rüyalarına gelip, "Bizi neden öldürdün" diye sorduğunu anlattı.
İsrail askeri, "Uykumda altıma kaçırıyorum. Sizin rüyanıza da böyle gelseler yaşayabilir misiniz?" diye feryat etti.
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