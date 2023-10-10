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Gündem İsrail askerinin bu feryadına kulak verin! 'Geceleri altıma kaçırıyorum'
Gündem

İsrail askerinin bu feryadına kulak verin! 'Geceleri altıma kaçırıyorum'

Yeniakit Publisher
2023-10-10 16:19:00 -

Sosyal medyada yayınlanan bir video, siyonist askerlerin yaptıkları zulüm karşısında nasıl travma yaşadıklarını ortaya koydu.

Bir İsrail askeri, karşısındaki Yahudi heyete, 40 insan öldürdüğünü, o insanların geceleri rüyalarına gelip, "Bizi neden öldürdün" diye sorduğunu anlattı.

İsrail askeri, "Uykumda altıma kaçırıyorum. Sizin rüyanıza da böyle gelseler yaşayabilir misiniz?" diye feryat etti.

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