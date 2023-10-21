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Gündem İsrail alçaklığa doymuyor! Gazze'ye yakıt giremeyecek
Gündem

İsrail alçaklığa doymuyor! Gazze'ye yakıt giremeyecek

Yeniakit Publisher
2023-10-21 14:48:00 -
İsrail alçaklığa doymuyor! Gazze'ye yakıt giremeyecek

Kadın-çocuk ayırt etmeden masum insanları canice katleden İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

Kadın-çocuk ayırt etmeden masum insanları canice katleden İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilere güney bölgesine yönelmeleri çağrısını yineleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kontrol altında olduğunu" iddia etti.

Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret eden Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, "siyasi düzeydeki direktifler doğrultusunda" Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu.

Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek." ifadelerini kullandı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulunuyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.

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Yorumlar

Abdullah

Yakıt versin de roket olarak geri mi dönsün? Adamlar manyak mı?
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