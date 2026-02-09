  • İSTANBUL
İsrail, alçaklığa devam ediyor
Dünya

İsrail, alçaklığa devam ediyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail, alçaklığa devam ediyor

Kandan beslenen terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde hava saldırıları ve yıkımlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeyde Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri hedef alarak Filistinlilerin yaşadığı binalara hava saldırıları düzenledi ve yıkımlar gerçekleştirdi.

Saldırıların, yürürlükteki ateşkes anlaşmasının ihlallerinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Han Yunus’un doğusunda İsrail kontrolündeki bölgelerde bir dizi hava saldırısı düzenlendiğini ve İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldığını aktardı.

Gazze kentinde ise İsrail ordusunun, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nin doğusunda bulunan kontrol bölgelerinde topçu bombardımanı eşliğinde konutlar ve çeşitli tesislerde ağır yıkımlar gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail araçları ve helikopterlerinin, Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi’nin doğusuna yoğun ateş açtığı, savaş gemilerinin de kıyı şeridine doğru top ve makineli tüfek atışları yaptığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, dün akşam "Üçgen" bölgesi ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi’nde, Salahaddin Caddesi’nin doğusundaki Siyam Caddesi’nin sonunda bazı İsrail askeri araçlarının "Sarı Hat"ın ötesine sınırlı bir ilerleme kaydettiğini bildirmişti.

 

Olayda biri çocuk iki Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

"Sarı Hat", İsrail ordusunun konuşlandığı ve Gazze Şeridi’nin doğu topraklarının yaklaşık yüzde 53’ünü kapsayan bölgeleri, Filistinlilerin hareket edebildiği batı kesimlerinden ayıran hat olarak biliniyor.

Filistin ve uluslararası kaynaklarda, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusunun yüzlerce ihlalde bulunduğu, bu süreçte 576 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 1543 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Anlaşmanın, İsrail’in 8 Ekim 2013’te başlattığı ve on binlerce Filistinlinin ölümüne, yüz binlercesinin yaralanmasına yol açan iki yıllık savaşı sona erdirdiği; ayrıca sivil altyapının büyük bölümünde ağır yıkıma neden olduğu ve Birleşmiş Milletler’e göre yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor.

