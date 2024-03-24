İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin gece saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasser Hastanesi ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Al-Amal Hastanesi’ne baskın düzenlediğini duyurdu. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail güçleri, yoğun bombardıman ve saldırılarla Al-Amal Hastanesi ile Nasser Hastanesi kuşatıyor" denildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Al-Amal Hastanesi’ni kuşattığı aktarılarak İsrail güçlerinin hastane çevresinde kapsamlı bir kazı çalışması yürüttüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Filistin Kızılayı’nda görevli Amir Abu AishaAnın hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Kızılayı açıklamasında ayrıca Al-Amal Hastanesi’ne sığınan yerinden edilmiş bir Filistinlinin de başından yaralandığını aktardı. Ayrıca, Filistin Kızılayı hastaneye sis bombası atan İsrail güçlerinin hastanenin kapılarını da toprak bariyerlerle kapattığını açıkladı.

Yardım beklerken öldürülen Filistinlilerin sayısı 560’a yükseldi

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Barghouti, İsrail’in saldırılarında yardım almaya çalışırken öldürülenlerin sayısının 560’a, yaralananların sayısının ise bin 523’e yükseldiğini duyurdu. Barghouti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu bir kez daha ve tüm dünyanın eleştirilerine rağmen Gazze’deki Kuveyt meydanında insani yardım bekleyen 19 sivil Filistinliyi daha öldürdü” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan. Washington’a gidiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere ABD’ye gidiyor. Gallant, Washington D.C. temasları çerçevesinde Austin’in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, İsrail’in saldırılarının yanı sıra esir takası, ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması çabalarının görüşülmesi bekleniyor.

Gallant, İsrail’in saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin başkent Washington D.C’ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

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