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Gündem İsrail ajanı sapık Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı!
Gündem

İsrail ajanı sapık Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı!

Yeniakit Publisher
2024-02-22 09:41:00 -
İsrail ajanı sapık Adnan Oktar’dan ‘vurun’ talimatı!

Adnan Oktar suç örgütünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu, Oktar’ın korumalarına özel silah dersleri aldırdığını söyledi. Kutlu, “Adnan Oktar bu gruba riskli bir durum olması halinde kim olduğuna bakmadan ateş etmelerini söylerdi” dedi.

Adnan Oktar suç örgütünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu, Oktar’ın korumalarına özel silah dersleri aldırdığını söyledi. Kutlu, “Adnan Oktar bu gruba riskli bir durum olması halinde kim olduğuna bakmadan ateş etmelerini söylerdi” dedi.

ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çekici ifadeler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca infak adı altında örgüte finans sağlanmasına yönelik hazırlanan bin sayfalık iddianamede, şüpheli, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen örgüt üyelerinin ifadelerine de yer verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Mustafa Arular, 1 Mayıs 2019’da verdiği iddianamede de yer alan ifadesinde, örgüt lideri Adnan Oktar‘ın, örgüte kadın üye kazandırabilecek yakışıklı örgüt üyeleriyle alışverişe gittiğini öne sürdü.

KÂĞIT ÜZERİNDE EVLİLİKLER

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Altuğ Revnak Eti ise 3 Ocak 2019’da verdiği ifadesinde, “1992’den sonra örgütte yapılan evlilikler kâğıt üzerindedir. Bu evliliklerin yapılma nedeni öncelikle toplum nezdinde normal bir aile kuran müritlerin olduğu bir cemaat imajı uyandırmak, yeni katılanları korkutmamak, ürkütmemek amaçlıdır” dedi.

‘POLİGONDA ATIŞ YAPILIRDI’

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Emre Kutlu da 16 Ekim 2018’de verdiği ifadesinde, “Adnan Oktar yıllardır kemik olan koruma ekibine özel silah dersleri aldırır. Bunların organizasyonunu Tarkan Yavaş yapardı. Geriye kalan silahlı olanlar ise poligona giderdi. Adnan Oktar bu gruba sürekli riskli bir durum veya bize karşı bir hareket olursa kim olduğuna bakmadan ateş etmelerine söylerdi. Bu söylem bir talimattı. Bana hiçbir zaman silah almam teklif edilmedi. Çünkü Adnan Oktar sadece güvendiklerine silah aldırırdı. Bu kişiler yayında ve alışverişler başta olmak üzere Adnan Oktar her dışarı çıktığında korumalık görevi yaparlardı” diye konuştu.
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Yorumlar

Kadir

Böyle adamları neden leş yapamıyoruz Adnan Oktar gibi adamlar şimdiki kanunlara göre leş edilemiyor tabiri misalince ipin ucu puştların elinde olacak şekilde duzenlenmiş vatanseverler bunları bir şekilde yapabilmeliler toplum hayatını leş gibi yapacak olanlar üzeri toprakla örtülerek hem gözlerden uzak hemde influzalıkları giderilmelidir

Demir Çelik ÖRS

tıkılarlar öyle işte atarlar içeri hainleri, darısı öteki cemaatlere
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