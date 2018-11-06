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İsrail, ABD'nin İran'a ambargosundan memnun

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik aldığı ambargo kararını "cesur bir karar" olarak değerlendirdi.

06 Kasım 2018 Salı 07:47
İsrail, ABD'nin İran'a ambargosundan memnun

ABD Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana İsrail'in istediği yönde politikaları uygulamaya koyan Başkan Donald Trump, ülkeden bir tebrik daha aldı.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

"Cesur ve önemli bir karar"

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün "tarihi bir gün olduğunu" söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump yine yaptın"

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." cümlelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 07:47
  1. Başkan Donald Trump
  2. İsrail
  3. Netanyahu
  4. İran

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