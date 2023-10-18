İsrail 304 askerinin geberdiğini duyurdu
Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 304 olduğunu duyurdu.
Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 304 olduğunu duyurdu.
Siyonist işgal rejimi sözde Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, Gazze çevresindeki Netiv Hasara yerleşim bölgesinde çatışmada ölen 2 askerlerinin adını açıkladı.
Hagari, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana öldürülen ve kimliği belirlenen asker sayısının 304'e yükseldiğini belirtti.
Aralarında en az 10 subayın da olduğu öldürülen askerlerin ailelerine ölüm haberlerinin verildiği bildirildi. (İLKHA)