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Dünya İsrail 304 askerinin geberdiğini duyurdu
Dünya

İsrail 304 askerinin geberdiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 10:29:00 -
İsrail 304 askerinin geberdiğini duyurdu

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 304 olduğunu duyurdu.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusu, 7 Ekim Cumartesi günüden bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 304 olduğunu duyurdu.

Siyonist işgal rejimi sözde Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, Gazze çevresindeki Netiv Hasara yerleşim bölgesinde çatışmada ölen 2 askerlerinin adını açıkladı.

Hagari, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana öldürülen ve kimliği belirlenen asker sayısının 304'e yükseldiğini belirtti.

Aralarında en az 10 subayın da olduğu öldürülen askerlerin ailelerine ölüm haberlerinin verildiği bildirildi. (İLKHA)

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