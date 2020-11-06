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Aktüel İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
Aktüel

İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:35:21 -
İsrail 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

GAZZE (AA) - İsrail, 17 yıllık mahkumiyetinin ardından Filistinli tutuklu Abdurrauf Kadan'ı serbest bıraktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Araştırma ve Belgeleme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci güçler, Abdurrauf Kadan'ı (42) 17 yıllık hapis hayatının ardından serbest bıraktı." dedi.

İsrail güçleri, Kadan'ı 7 Kasım 2004'te 25 yaşındayken gözaltına almıştı. "Fetih hareketine mensup olmak ve İsrail'e karşı direniş göstermekle" suçlanan Kadan, önce 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra cezası hafifletilerek 17 yıla düşürülmüştü.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 39'u kadın, 155'i çocuk olmak üzere 4 bin 400'e yakın Filistinli bulunuyor.

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