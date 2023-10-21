İsrail 15 günde 5 bin 500 binayı yok etti!



İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı vurdu: Askeri kompleksler ve füze fırlatma sistemleri hedef alındı. İsrail - Hamas çatışmasında 15. gün

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 15. gününe girdi. Bölgeden alınan bilgilere göre İsrail güçleri kara harekatını hazırlıklarını tamamladı. İsrail basınına göre İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. Hizbullah'ın askeri kompleksleri ve füze fırlatma sisteminin hedef alındığı belirtildi.

11.10

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti. X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Ghebreyesus, "Görünüşe göre, DSÖ'nün sağlık malzemeleri kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edecek. Malzemeler arasında travma ve kronik hastalık ilaçlarının yanı sıra temel ilaçlar da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

10.45

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. İsrail'in son 24 saatte Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktaran Maruf, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açık kalması çağrısında bulundu.

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08.40

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin faklı noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırıların adresi Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeydeki Cebaliya oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Refah'ın Es-Selam Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi, Zareb Kavşağı bölgesinde 2 katlı binaya yönelik saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü. Sıyamat bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaralandı. Selam Mahallesi'ndeki saldırıda 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

07.55

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

07.45

Yediot Ahronot gazetesinin, İsrail ordu sözcülüğüne dayanarak verdiği habere göre, İsrail uçakları, Hizbullah'ın dün güdümlü antitank füzesiyle düzenlediği saldırılara karşılık örgüte ait askeri hedeflere saldırdı.

Hedefler arasında, Hizbullah'ın operasyonel ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı bir dizi askeri kompleks ile sınır bölgesindeki bir tanksavar füze fırlatma sistemi yer aldı.

Kaynak: AA-DHA