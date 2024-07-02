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Gündem İsrafı bitirip hizmeti getireceklerdi! CHP’li belediye Melek Mosso’ya 1 milyon 800 bin lira vermiş
Gündem

İsrafı bitirip hizmeti getireceklerdi! CHP’li belediye Melek Mosso’ya 1 milyon 800 bin lira vermiş

Yeniakit Publisher
2024-07-02 12:23:00 - 2024-07-02 13:15:05
İsrafı bitirip hizmeti getireceklerdi! CHP’li belediye Melek Mosso’ya 1 milyon 800 bin lira vermiş

Üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun parasını har vurup harman savuran CHP’li Belediye başkanları belediye kaynaklarını çalgı çengiye harcadıklarını saklama gereği bile duymuyorlar.

 HABER MERKEZi 

CHP’li Başkan Mehmet Türkmen, kamuoyunun tepkisini çeken kiraz festivali ile skandal bir itirafta bulundu.

Türkmen yaptığı açıklamada 51. Kiraz Festivali için 1 milyon 870 bin lira devasa bir rakam harcadıklarını itiraf etti. Festivalde harcanan paranın bir kısmının bağışçılardan geldiğini söyleyen Türkmen, israfını perdelemeye çalışan Türkmen, Meclis toplantısında “Evet arkadaşlar kiraz festivali için verdiğimiz rakam doğru. Bağışçılardan aldık bir miktar. Bağışçılar belediyemize bağış yaptılar. Onları kullandık. Sanatçı ve bütün etkinliklerle ilgili o kadar para gitti. Para belediyenin kasasından çıktı” diye konuştu.

Sözde özgürlükçü Melek Mosso konser vermiş

Öte yandan CHP’li Kemalpaşa Belediyesi, 1 Haziran günü gerçekleştirdiği kiraz festivaline CHP’ye yakınlığıyla bilinen özgürlükçü sözde sanatçı Melek Mosso’ya konser verdirdi. Mosso, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında sandıktan birinci çıkan CHP’yi “Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum” şeklinde kutlamıştı.

CHP’li Belediyenin CİMER’e gönderdiği yazı:


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Yorumlar

Lütfen eskişehir de özel haber yapın sorunlar çok büyük

Eskişehir bundan berbat çalgı eylence suya zam ekmeğe zam ulaşıma zam zam da zam.

Kayyum atanmasi

Ülkemizde sadece eski ismiyle hdp şimdiki ismiyle dem olan Parti'nin belediyelerine değil aynı zamanda her açıdan demle aynı olan CHP li belediyelerde ülke devlet millet menfaati huzuru için kayyum atanmali....
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