“İsraf politikası” balonu patladı! CHP'li belediyeler heykellere 16 milyon TL harcadı

"İsraf politikası"nı dillerine dolayıp vatandaşların gözünü boyayan CHP'li belediyelerin sadece 9'u, heykel ve anıtlara 2 yılda toplam 16 milyon TL harcadı.

Son 1 yıldır bütün propogandasını ‘israf’ kavramı üzerine kuran CHP’ye bağlı belediyelerin ‘heykel’e yatırdığı para dudak uçuklattı. 2017 ve 2018 faaliyet raporları incelenen CHP'li belediyelerin sadece 9'unun heykel ve anıt yapımı ve onarımı için yaklaşık 16 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.

Heykel ve restorasyona 11 milyon TL

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu konuda rekor İzmir’in CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde. 2017 yılında anıt yapımı için belediye bütçesinden 9 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin 5 milyon 560 bin 947 lirası harcadı. 2018 yılına gelindiğinde yine “Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları anıtı ve çevresinin restorasyon işlemi” yapılacağı belirtildi. 2018 yılının heykel harcaması 5 milyon 935 bin 988 liraya ulaştı. CHP’li Karşıyaka Belediyesi, sadece 2 yılda kasasından 11 milyon lirayı heykel yapım ve restorasyonuna yatırdı.

"Heykel ve büstlerin onarımı yapılacak"

CHP’li Gaziemir Belediyesi de heykel yapımı için kasanın ağzını açtı. 2017 yılı faaliyet raporunda “İlçemizdeki tarihi, kültürel ve sanatsal öneme sahip anıt, heykel ve büstlerin bakım, onarımı yapılarak yeni eserler kazandırılacaktır.”

ifadesine yer verildi. CHP’li belediye kasasından bu işlemlerde kullanılmak üzere 361 bin 192 lira harcadı. 2018 yılında da aynı çalışma için 87 bin 468 lira harcandı. CHP’li Balçova Belediyesi 2018 yılında heykel yapım ve onarımına 36 bin lira harcadı.

"Beton Ekrem"den heykele 1 milyon TL

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde de durum aynı. Belediyenin 2018 yılı faaliyet raporu incelendiğinde dönemin CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçede düzenlenen Heykel Sempozyumuna 1 milyon 440 bin lira harcadı. CHP’li Eskşehir Belediyesi ise 2017 faaliyet raporunda heykel yapımı için 154 bin 967 lira harcadı, 2018 yılına gelindiğinde bu rakamın 1 milyon 15 bin 570 lira çıktığı görüldü. Bursa’nın CHP’li Nilüfer Belediyesi 2017 yılında 374 bin 905 lira harcadı. 2018 yılında “Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları” adı altında 42 bin 260 lira harcadı. Bununla da sınırlı kalmayan belediye kentin uygun görülen noktalarına heykel, seramik ve resim yaptırılması için 104 bin 113 lira ödedi.