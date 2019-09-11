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I.S.R.A.E.L. inşifresi...

Gazetemiz okurlarından Ahmet Akif, ‘I.S.R.A.E.L. inşifresi...’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
I.S.R.A.E.L. inşifresi...

Ortadoğu’da 1948’de siyonistlerin ve tabii ki onların güdümünde ki (U.N) Bir.leş.miş  Millet.lerin ve İngiliz siyasetinin marifetiyle kurulan I.S.R.A.E.L Terör Devletinin yakın milli hedefleri şu iki aşamadan oluşmaktadır.

(Kaynak. H.Yılmaz ÇEBİ. İsrail’in Şifresi.Pegasus Yay.)

BİRİNCİ AŞAMA: Bu aşama I.S.R.A.E.L devletinin adında saklıdır.

İ Harfi IRAK Devletini işaret eder.

S Harfi Syrie.SURİYE Devletini işaret eder.

R Harfi Royaumde Jordanie. ÜRDÜN Devletini işaret eder.

A Harfi Arabie. ARABİSTAN Devletini işaret eder.

E Harfi Egypte. MISIR Devletini işaret eder.

L Harfi Liban. LÜBNAN Devletini işaret eder.

Bu demektir ki, ismini oluşturan bu 6 harfin işaret ettiği Arap ülkelerini ele geçirilmek suretiyle,

Ortadoğu’daki birinci aşamayı teşkil eden milli hedeflerine ulaşmış olacaklardır ilk etapta...

1992’de Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Hocamızın o meşhur konuşmasında belirttiği gibi, gün gelir iş SURİYE’ye dayanırsa bilin ki  HEDEF TÜRKİYE’dir demiştir. İkinci Aşama’da bundan bahsedeceğiz.

Ayrıca, cennet mekan Sultan 2. Abdulhamid’in şehit kanıyla alınan topraklar satılmaz deyip, para karşılığında FİLİSTİN’den yer vermediği T.HERZL’ın ve Siyonist yahudilerin(Ben’i İsrail’in) bugünkü

İsrail’i bir numune tarım çiftliğinde.okulunda kurdukları da aşikardır. Osmanlı mülkünün böylece ele geçirilebilmesi için Sultan Abdulhamid’in  Siyonistlerce tahttan indirilmesi ve Osmanlının dağıtılması gerekiyordu.

İKİNCİ AŞAMA: Grand Ortadoğu Projesini yani BOP’u Büyük İsrail Projesini çok duyduk. Bunun aslı Nil ile Fırat arasındaki, Vaad edilmiş Topraklar olarak kabul edilen Siyonizm Mikrobunun, B.İ.P Büyük İsrail Projesini bilmek lazım gelmektedir. Milli Görüşün Lideri Sayın Erbakan Hocamız bunu sürekli gündem de tutmaktaydı. Yine Kaynak kitabımızdan, İkinci Aşama yorumunu vererek yazımızı bitirelim; Bu bölgede söz sahibi olan Türkiye’nin susturulması lazımdır diyor Çebi.. Birinci aşamayı gerçekleştirecek olan ISRAEL Devleti’nin, ikinci aşamada milli hedefi şüphesiz Türkiye olacaktır.

Zira, bayraklarındaki Yahudi Yıldızının üstünde ve altında yer alan iki mavi çizgi Fırat ve Nil nehirlerini göstermektedir. Buraya güneydoğumuz da Kapadokya’dan Van Gölüne kadar girmekte olup, Kıbrıs da buraya dahil kabul edilmektedir.

Kıbrıs Zaferinde İsrail bayrağına gönderme olarak bizzat Erbakan Hocamız tarafından Kıbrıs bayrağı beyaz zemin üzerine bu kez Türk bayrağının simgesi ile birlikte altına ve üstüne iki kırmızı çizgi çekilerek, İsrail’e kırmızı çizgilerimiz hatırlatıldığı için, Siyonistlerin tesiriyle bugün dünya tarafından Kıbrıs yeterince tanınmamış ve Ada devleti olduğu için Akdeniz’deki nimetlerden mahrum sayılmak isteniyor.

Onun için Nil’in çıktığı topraklar olan Eritre’de Müslümanlar başarılı olamamış ve Sudan Müslüman ve hıristiyan olarak göstermelik referandumla ikiye ayrılmıştır. Sudan Zamkı denilen hammadde olmasa Cola üretimleri duracak Amerika’da...

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:08
  1. Van
  2. İsrail
  3. Suriye
  4. Suriye hama suriyeli muhalifler
  5. Arabistan
  6. Ürdün
  7. Lübnan
  8. Osmanlı
  9. Sultan Abdulhamid

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