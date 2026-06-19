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Ekonomi İsra Holding'in perakende yatırımlarında yeni dönem 'AVM yönetimleri Winmark'a emanet edildi'
Ekonomi

İsra Holding'in perakende yatırımlarında yeni dönem 'AVM yönetimleri Winmark'a emanet edildi'

Yeniakit Publisher
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İsra Holding'in perakende yatırımlarında yeni dönem 'AVM yönetimleri Winmark'a emanet edildi'

İsra Holding, perakende ve gayrimenkul yatırımlarında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Holding bünyesinde yer alan alışveriş merkezi projelerinin yönetimi, sektördeki deneyimi ve profesyonel yaklaşımıyla öne çıkan Winmark tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, İstanbul'un önemli yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olan V Metroway AVM'nin Genel Müdürlüğü görevine Kadir Cebeci atandı. Winmark’ta Kiralama Direktörü görevini ise Gökşın Özyarın Karaşahin yürütecek.

İsra Holding'in perakende sektöründeki büyüme vizyonu doğrultusunda atılan adımla birlikte, V Metroway AVM başta olmak üzere holding bünyesindeki alışveriş merkezlerinde ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi, kiracı memnuniyetinin artırılması ve ticari performansın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Perakende gayrimenkulü alanındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Winmark, yöneteceği projelerde operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi ziyaretçi deneyimi odaklı bir yaklaşım benimseyecek. Bu kapsamda AVM'lerin bölgesel çekim merkezi olma özelliklerinin güçlendirilmesi ve marka değerlerinin artırılması için kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

 

Yeni yapılanma kapsamında V Metroway AVM'nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kadir Cebeci, alışveriş merkezi yönetimi ve perakende sektöründeki deneyimiyle projeye değer katacak. Cebeci liderliğinde V Metroway AVM'nin ziyaretçilerine, yatırımcılarına ve iş ortaklarına daha güçlü bir hizmet anlayışı sunması hedefleniyor. Winmark’ın Kiralama Direktörü görevini ise Gökşın Özyarın Karaşahin yürütecek.

İsra Holding yetkilileri, gerçekleştirilen bu iş birliğinin AVM yatırımlarının uzun vadeli büyüme stratejilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Winmark'ın uzmanlığıyla projelerin değerini artırmayı ve ziyaretçilere daha nitelikli yaşam alanları sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

İsra Holding, gayrimenkul ve perakende sektöründeki yatırımlarını güçlendirmeye devam ederken, profesyonel yönetim anlayışıyla AVM projelerinde sürdürülebilir başarı ve yüksek müşteri memnuniyeti odağını korumayı sürdürecek.

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