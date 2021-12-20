Ispartalılara iyi haber

Dönmez, “Isparta doğal gaz kullanan kentlerimizden birisi. Halihazırda Atabey, Gönen, Keçiborlu, Yalvaç, Kuleönü ve Sav ve merkez doğal gazdan yararlanıyor. Diğer ilçelerimizden ve beldelerimizden de doğal gazın getirilmesi yönünde talepler geldi. İnşallah ilk etapta Eğirdir ilçemize 2023 yılında planlıyoruz. Şarkikaraağaç’a 2024, diğer beldelerimize ve ilçelerimize de takip eden yıllarda doğal gazı getirmek suretiyle Isparta’da inşallah doğal gazı yaygınlaştırmış olacağız” diye konuştu. Dönmez, İzmir’in Kınık ilçesinde yaşanan maden kazasıyla ilgili olarak da “Ekiplerimiz olay yerine intikal edip incelemelerini ve denetimlerini başlattılar. Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak ayakta tedavi edildi” açıklamalarında bulundu.