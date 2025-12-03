Ispartakule'nin yeni yıldızı Bizim Evler 11'de daire teslimleri başladı

Gayrimenkul sektörünün lokomotif kuruluşları arasında yer alan ve bugüne kadar 25.000’in üzerinde konuta imzasını atan İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’de hayata geçirdiği 10 başarılı projenin ardından bölgenin yeni gözdesi Bizim Evler 11’de daire teslimlerine başladı. İstanbul’da değeri hızla yükselen lokasyonların başında gelen Ispartakule’de markalaşmış yaşam alanları inşa eden şirket, Bizim Evler 11 ile aile konseptli modern hayatı ve yüksek kalite standartlarını konut alıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Sağlam zemini ve eşsiz lokasyon avantajıyla öne çıkan Ispartakule’de Bizim Evler markasıyla bugüne kadar 11 projeye imza atan İhlas Holding İnşaat Grubu, bu anlamda önemli bir başarıya da imza atmış bulunuyor. Bölge dinamiklerini çok iyi bilen ve aile hayatının ön planda olduğu projeler üreten şirket, şimdi de Bizim Evler 11 projesinde teslim mutluluğu yaşatıyor.

TESLİM SEVİNCİNDE SIRA BİZİM EVLER 11’DE

Ispartakule’nin yeni yıldızı Bizim Evler 11 projesi, şehirle uyumlu mimarisi, geniş peyzaj alanları ve üst düzey inşaat kalitesiyle öne çıkıyor. 52 bin metrekarelik alanda inşa edilen proje, tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan 582 daire ile birlikte bölgenin değerine değer katacak 55 dükkandan meydana geliyor. Her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Bizim Evler 11, kullanışlı iç mimarisi, A kalite yapı malzemeleri, lüks ankastreli mutfakları, şık banyoları ve eşsiz ısı yalıtımıyla konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

YEMYEŞİL PEYZAJ, ZENGİN SOSYAL DONATILAR

İhlas Holding İnşaat Grubu imzası taşıyan Bizim Evler 11, zengin sosyal donatı alternatifleriyle dikkat çekiyor. Projede süs havuzlarından kamelyalara, çocukların doyasıya eğlendiği oyun alanlarından yürüyüş ve spor alanlarına kadar çok sayıda seçenek bir arada yer alıyor. Site sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek seanslı kullanım modeliyle hizmet verecek olan bay-bayan kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, bisiklet parkuru, tenis kortuyla birlikte futbol, basketbol ve voleybol sahaları projedeki ev sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

HER DAİREYE OTOPARK, ARAÇ ŞARJ ÜNİTELERİYLE KONFORLU HAYAT

Yaşamın her anına kalite ve konfor katan Bizim Evler 11 projesinde her daire için ayrılan otopark alanıyla zaman daha da değerleniyor. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yer aldığı projede kesintisiz enerji aktarımı sağlanması adına jeneratör sistemine yer verilirken, 7 gün 24 saat kameralı güvenlik hizmeti de site sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

AVANTAJLI LOKASYONUYLA ULAŞIM ALTERNATİFLERİNİN MERKEZİNDE

Eşsiz konumuyla Küçükçekmece Gölü manzaralı konut alternatiflerinin yer aldığı Bizim Evler 11, sahip olduğu lokasyon avantajıyla ev sahiplerine önemli bir kazanç potansiyeli de sunuyor. TEM Otoyolu Ispartakule gişelerine 3 dakikalık mesafede konumlandırılan proje, benzersiz konumuyla dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’yla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Bizim Evler 11, hızlı tren, planlanan metro ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin yanı başında konumlanıyor.