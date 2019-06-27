0553 313 94 23

Isparta’dan Çin’e soğuk işlemli kiraz ihracatı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Çin’e Kiraz İhracatı için protokol gereklilikleri kapsamında soğuk işlem uygulaması başlatıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:21
Isparta’dan Çin’e soğuk işlemli kiraz ihracatı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Çin’e Kiraz İhracatı için protokol gereklilikleri kapsamında soğuk işlem uygulaması başlatıldı.


Türkiye’de, 15 Kasım 2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi (AQSIQ) arasında "Türk Kirazlarının Çin’e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" ve "Bitki Karantinası Yönetmeliği"imzalandı.


Söz konusu protokol ve yönetmelik kapsamında kayıtlı tek işletmenin müracaatı ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne kiraz ihraç edilebilmesi amacıyla soğuk uygulama işlemi başlatıldı.



Alternatif Pazar ihtiyacı, Türkiye - Çin protokolüne bağlandı


Türkiye’de yetişen ve dünya pazarlarında tercih edilen Isparta kirazları, Avrupa ve Rusya’ya ihraç edilirken, zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar ve dünya ticaretinde karşılaşılan sorunlar alternatif pazarların bulunmasını zorunlu hale getiriyor.


Bu kapsamda ülkeler arası girişimler sonucu Çin’e kiraz ihracatında belli şartlar getirilerek, 2 ülke arasında bir protokole bağlandı. Protokol kapsamında, ihraç edilecek ürününün yetiştiği bahçelerin kayıtlı olması, her bir bahçeye ait dosyası ve bu dosyada rutin istenen evraklar bulunması ile üretim sezonu boyunca kontrol altında tutularak, ihracata izin veriliyor.


Kayıtlı bahçenin ürünleri, özellikle Akdeniz Meyve Sineği ve diğer zararlılardan arındırılması için soğuk işleme tabi tutulduktan sonra ihracatına izin veriliyor.



Soğuk işlem uygulaması 10 Haziran’da başladı


Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Soğuk Uygulama işlemi de bahsi geçen protokol gereği yine kayıtlı olacak, soğutma prosedürlerine uygun, ürün sağlığı ve hijyeni, genel hijyen kurallarına uygun hareket etme zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla başvuruda bulunan Eğirdir Serpil Köyünde Soğuk Depo İşletmeciliği yapan Ana Meyve Tarım Tic. Ltd. Şti. Çin Tarım Heyeti yetkililerince yerinde yaptıkları ziyaretler ve protokol gereklilikleri kapsamında uygun bulunmuştur. İlimizde yetkili soğuk işlem işletmesi olan Ana Meyve bu yetkisini kullanarak soğuk işlem için Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmuştur. Soğuk Uygulama (Cold Treatment) işlemi 1 C’nin altında 16 gün ürünün soğuk odalarda tutulması işlemidir. Bu işlemin İnspektör Ziraat Mühendisleri gözetiminde kontrollü olarak gerçekleşmesi ve uygulama sonunda işlem uygunluğunun inspektörlerce rapor edilmesi gerekmektedir. Bahsedilen prosedürler sonucunda kayıtlı işletme olan Ana Meyve Tarım Tic. Ltd. Şti.’nde 10 Haziran 2019 günü soğuk işlem uygulaması başlatılmıştır. Uygulama sonrası soğuk odadan alınan ürünler soğuk zincir bozulmadan, uygun paketleme ve uçak kargo ile Çin’e ihracat edilecektir. Ayrıca, Mayıs-Haziran 2019 aylarında Türkiye ve Çin arasında yapılan ikili görüşmelerde kirazla ilgili olarak ticaret hacminin artırılması, ürün sevkiyatında daha hızlı sirkülasyon sağlanması amacıyla protokolde revizyona gidilmiştir. Soğuk uygulama 16 gün depoda tutulması zorunluluğunu gerektirdiği ve dolayısıyla ülkemiz kiraz sezonunda sınırlı işlem yapılacağından ihracat miktarını düşürmektedir. Bu nedenle soğuk uygulamaya alternatif olarak kiraz ihracatında 3 saatlik MeBr (Methyl Bromide) fumigasyonu yapılarak daha hızlı bir şekilde ihracat gerçekleşecektir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yetimler yararına kermes
    1. Yetimler yararına kermes
    2. Şanlıurfa’da fırın denetimi
    3. Yükümlülere “Öfkeyi Kontrol..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediye..
    5. Marmaris, Dünya Rallisi Şampiyonası'na..
    6. Feci kazada hayatını kaybeden 15..
    7. Yarışmada 10 ton atık toplandı
    8. Macron, İran konusunda Trump ile..
    9. Anız yangınında eşyaları kül olan..
    10. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"
    11. Taşköprü’de Sarımsak Festivali..
    12. YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış..
    13. Haliliye’de ihtiyaçlar yerinde tespit..
    14. Şili'den iki devletli çözüme destek
    15. Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri
    16. Başkan Aktaş transfer yasağını önledi
    17. ExxonMobil, Total ve ELPE Girit'te..
    18. Tokat’ta iki araç kafa kafaya..
    19. Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü
    20. ‘Ustalar kursiyerlerle buluşuyor’..
    21. FSM Köprüsü’nde onarım yoğunluğu,..
    22. Süper Lig ekibinin 'fırça' tweeti..
    23. Van'da toplantı ve gösteri..
    24. Vali Pekmez, köy muhtarlarıyla bir..
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    27. Yanan otomobilde yaralanan engelli..
    28. Yabancı uyruklu kadınlara silah..
    29. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa..
    30. Tarihi çarşılardan BTSO’ya teşekkür
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!