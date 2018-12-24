Isparta'da yoğun sis, zincirleme kazaya neden oldu

Isparta'da 10 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Isparta- Afyonkarahisar karayolu üzerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. Süleyman Demirel Havalimanı kavşağı yakınlarında sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonrası 10 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılmasıyla yol açıldı.