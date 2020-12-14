Isparta'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 7.20 gram sentetik uyuşturucu, 6.76 gram eroin, 6 koka yaprağı, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.