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Isparta'da otomobil okul bahçesine yuvarlandı

Kontrolden çıkan bir otomobil, okulun bahçesine düştü.

09 Eylül 2018 Pazar 20:11
Isparta'da otomobil okul bahçesine yuvarlandı

M.D. idaresindeki 07 SH 928 plakalı otomobil, İskender Mahallesi Dursun Aksoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak Gülkent Anadolu Lisesi bahçesine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü M.D. ve yanında bulunan kişi kazadan yara almadan kurtuldu, otomobilde hasar meydana geldi.

Otomobil yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:11
  1. bahçe
  2. Isparta
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