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Ekonomi Isparta’da meyve birliği kurulacak
Ekonomi

Isparta’da meyve birliği kurulacak

Isparta’da rekabet gücünün arttırılması ve aracısız pazarlama imkânının oluşturulması amacıyla meyve birliği kurulacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 22:28:00 -
Isparta’da meyve birliği kurulacak

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, çiftçinin ürününü pazarlamada zorlandığını söyledi. Çelik, “Sezon başında üretilen elmalar 7 liradan satılırken şimdi 4 liraya kadar düştü. Kiraz üreticisi de sezon başında 30 liraya sattığı ürünü sezon ortasında 15 liraya satmak durumunda kalıyor. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor ve mağdur oluyor” dedi. Çelik, “Çiftçiyi tek çatı altında toplayacak meyve birliği kurulacak. Birlikle başta elma olmak üzere meyvecilikte rekabet gücünün artırılması, markalaşma çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor” diye konuştu.

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