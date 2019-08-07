Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Isparta’da Kurban bayramı namazı namazı saati 2019 merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Kurban bayramı namazını bulundukları illerde eda etmek isteyen vatandaşlar kurban bayramı namazı kaçta kılınacak sorusunu araştırıyor. Kurban Bayram namaz saati Diyanet. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta ihya edilecek. Kurban Bayram namazını kılacaklar şimdiden Kurban Bayram namaz saatini araştırmaya başladı. Kurban Bayram namaz saatini merak eden vatandaşlarımız arasında Ispartalılar da var. Peki Isparta kurban bayram namazı saati 2019, Isparta Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet Isparta Kurban Bayram namaz saati 2019. İşte detaylar…

Isparta’da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Isparta’da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:45'de kılınacak.

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Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1- Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3- İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: İki salla, bir bağla, Üç salla, bir eğil diye ezberlenir.

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum” dedi.