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Aktüel Isparta'da kayıp kişiyi arama çalışmaları devan ediyor
Aktüel

Isparta'da kayıp kişiyi arama çalışmaları devan ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:10:44 -
Isparta'da kayıp kişiyi arama çalışmaları devan ediyor

ISPARTA (AA) - Isparta'da kendisinden 6 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde ikamet eden ve en son 27 Kasım'da görülen Mustafa Özbay'ı (57) arama çalışmalarına devam edildi. Çalışmalara jandarma ve AFAD ekipleriyle köylüler katıldı. Aramalarda özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Özbay'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirmiş, kayıp kişinin bulunması için dün arama çalışması başlatılmıştı.

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