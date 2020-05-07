  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Isparta'da karantinadaki vatandaşlar hatıra fidanı dikti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:23:02 -
Isparta'da karantinadaki vatandaşlar hatıra fidanı dikti

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan vatandaşlar, kendi isimlerine ait fidanları toprakla buluşturdu.

Isparta Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğünce kentte karantina altındaki vatandaşlar için bin 100 fidan temin edildi.

Vatandaşlar, Murat Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toprakla buluşturdukları fidanlara kendi isimlerini astı.

24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk vatandaşının tahliyesi sağlanarak, Isparta ve Burdur'daki yurtlara yerleştirilmişlerdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı