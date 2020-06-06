Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Akay'ın kullandığı 42 H 0758 otomobil ile Mustafa Tekin idaresindeki 35 HLU 72 otomobil, Isparta-Konya kara yolu Felepınarı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bazı yaralıların Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.