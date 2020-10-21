  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı
Aktüel

Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

Apartman dairesinde çocuklarından birini yanına alan silahlı kişiyi polisler ikna etmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:34:29 -
Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen çocuklarını görmek için geldiği evde eşini tabancayla yaralayan ve polislere teslim olmayan şüpheliyi, ikna çabası sürüyor.

Çocuklarını görme isteğiyle Modern Evler Mahallesi'ndeki eşinin yaşadığı 4 katlı apartmana gelen İ.K, ikinci kattaki daireye girdi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen İ.K, tartıştığı eşini tabancayla elinden yaraladı.

Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı. Bu arada çocuklarından birini yanına alıp kapıyı kilitleyen şüpheli, teslim olmamak için polislere direndi.

Zaman zaman balkona çıkan zanlıyı ikna etmek için emniyet yetkililerinin çabası 2 saattir sürüyor.

Özel harekat polislerinin sevk edildiği olay yerinde ambulans ve itfaiye ekibi hazır bekletiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor
Gündem

Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Sosyal medyada bir takım mihraklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi psikolojik harekata girişti...
Azerin'den Turan Ordusu tepkisi
Dünya

Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Dağlık Karabağ'da yürütülen operasyonlar sırasında yalnız bırakıldıklarını belirterek Tür..
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay