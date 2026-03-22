Isparta'da emniyet camiasını yasa boğan aile trajedisi!

Isparta'da emniyet camiasını yasa boğan aile trajedisi!

Isparta, 19 Mart gecesi Vatan Mahallesi’nde iki polis kardeş ile babaları arasında çıkan ve kanlı biten aile içi kavganın şokunu yaşıyor.

Isparta'da baba ile iki polis oğlu arasında çıkan ve babanın yaralandığı olayda, hayatını kaybeden polis memuru oğulun cenazesi bugün Isparta'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa gözyaşlarıyla verildi.

Olay, 19 Mart Cuma gece saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 234. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, bayram izni için memleketlerine gelen Antalya'da görevli polis memuru Ömer A. ile Denizli'de görevli polis memuru Deniz A., evde yaşanan aile içi tartışmanın sonrasında anne ve baba ile birlikte aynı araca binip evden ayrıldı. Tartışma araçta da devam edince ikametlerin önüne geldiklerinde anne araçtan inip eve gitti. Devam eden tartışma sırasında Deniz A., bir anda bağırarak silahını çıkartıp kendi kafasına doğrulttu. Ardından baba M.A. da beylik tabancasını çıkararak araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında, tabancalardan birinin bir anda ateş alması sonucu baba M.A. ile oğlu Deniz A. boyunlarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Deniz A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A.'nın Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, olayı ufak sıyrıklarla atlatarak tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Ömer A.'nın da aynı hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 2 tabanca, 1 boş kovan ve 1 dolu fişek ele geçirilerek incelemeye alındı.

Kardeş "Kasten Adam Öldürme" suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayı ufak sıyrıklarla atlattıktan sonra tedbir ve kontrol amacıyla hastaneye götürülen Ömer A., buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer A. ile anne Z.A. ve baba M.A., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ömer A., bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Deniz A.'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak Halıkent Camii'ne getirildi. Altınkaya'nın cenazesi, burada kılınan öğle namazına müteakip Akyol Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

