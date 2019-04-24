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Isparta’da böbrekleri bağışlanan hasta 2 kişiye umut olacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yüksek tansiyon bulunan ve beyin kanaması sonucunda beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut olacak.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:44
Isparta’da böbrekleri bağışlanan hasta 2 kişiye umut olacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yüksek tansiyon bulunan ve beyin kanaması sonucunda beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 hastaya umut olacak.


Isparta’da 15 Nisan’da geçirdiği beyin kanaması sonucunda yoğun bakım servisine getirilen 50 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün ardından ailesinin kararı ile organ bağışı alındı.


Yapılan tetkikler sonrasında hastanın böbreklerinin uygun olduğu tespit edilerek, hastanenin Organ Nakli Merkezi ekiplerince yapılan operasyon ile 2 böbrek, bakanlığın belirlemiş olduğu hastalara nakledilmek üzere gönderildi.


Organ Nakli Merkezi yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Her organ bir hayat’ diyerek bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Isparta, bu konuda duyarlı olduğunu her daim gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:44
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