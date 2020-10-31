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Aktüel Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı
Aktüel

Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:24:35 -
Isparta'da bir köy ve belde karantinaya alındı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ve belde karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Senir beldesi ve Kılıç köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy ve beldede 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Karantinaya alınan Senir beldesi ve Kılıç köyünde jandarma ekipleri önlem alırken, giriş ve çıkışları kapatıldı.

Isparta'da dün de Gelendost ilçesinin Balcı köyü aynı nedenle karantinaya alınmıştı.

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