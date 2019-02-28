0553 313 94 23

Isparta’da AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak İl Teşkilatları tarafından 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 22.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:46
Isparta’da AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak İl Teşkilatları tarafından 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 22.yıldönümünde basın açıklaması gerçekleştirildi.


Ak Parti Isparta İl Binası önünde düzenlenen programa, AK Parti Isparta İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yücedağ, Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ile çok sayıda partili katıldı.



Güler: "Yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur”


Topluluk adına ortak açıklamayı gerçekleştiren AK Parti Isparta Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Talha Güler, “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur” ifadelerini kullandı.



"Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler"


Darbecilerin 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’deki gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Güler açıklamaya şöyle devam etti; “Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.”



"Artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez"


“O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir” şeklinde devam eden Güler, “Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar’ olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş’um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez” dedi.


Açıklamaya katılanların ellerinde ise, ’28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir’, ’Okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır’, ’Darbe bir insanlık suçudur’, ’28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete yapılan darbedir’ yazılı pankartlar yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:46
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir araya geldi
    1. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    2. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    3. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    4. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    5. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    6. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    7. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    8. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    9. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    10. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    11. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    12. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    13. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    14. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    15. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    16. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    17. Edirne'de 364 düzensiz göçmen..
    18. Kırgızistan'ın kalkınmasına "kardeş..
    19. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    20. Bakan Selçuk: “Bakanlık olarak..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."