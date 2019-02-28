Isparta’da AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak İl Teşkilatları tarafından 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 22.yıldönümünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ak Parti Isparta İl Binası önünde düzenlenen programa, AK Parti Isparta İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yücedağ, Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ile çok sayıda partili katıldı.

Güler: "Yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur”

Topluluk adına ortak açıklamayı gerçekleştiren AK Parti Isparta Gençlik Kolları İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Talha Güler, “Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itilmiştir. ‘Post Modern Darbe’nin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah’ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp, ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler"

Darbecilerin 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’deki gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını ifade eden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Güler açıklamaya şöyle devam etti; “Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye’de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi.”

"Artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez"

“O gün hakları zorla elinden alınanlar, siyaset yapması engellenenler, başörtüsü nedeniyle eğitim hakkından edilenler bugün TBMM’de milletimize hakkıyla hizmet etmektedir” şeklinde devam eden Güler, “Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar’ olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle meş’um günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükümetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez” dedi.

Açıklamaya katılanların ellerinde ise, ’28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir’, ’Okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır’, ’Darbe bir insanlık suçudur’, ’28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete yapılan darbedir’ yazılı pankartlar yer aldı.