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Aktüel Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı
Aktüel

Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:32:09 -
Isparta ve Burdur'dan İHH'nin yardım tırları Suriye için yola çıktı

ISPARTA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Isparta ve Burdur'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan iki tır, Suriye'ye gönderildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gök Kubbe Fuar Merkezi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 yıldır Suriye'deki savaşın devam ettiğini belirtti.

Oradaki insanların evlerini, yurtlarını bırakıp başka yerlere göç etmek zorunda kaldığını aktaran Başdeğirmen, "Sığınmacıların bir çocuğunu Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ülkemizde misafir ediyoruz. Onlara gereken her türlü yardımı yapıyoruz." diye konuştu.

Isparta İHH Şube Başkanı Osman Akçil de İdlib'e un, şeker gibi temel gıda malzemelerin gönderildiğini ifade etti.

- Burdur

İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Uzay Çatı Kapalı Pazar yerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı nedenlerle milyonlarca insanın zor şartlar altında yaşadığını söyledi.

Dünya İnsan Hakları Günü'nde bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı belirten Çetinkaya, kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için yardım kampanyası başlattıklarını aktardı.

Türkiye'nin her ilinden yüzlerce insani yardım tırının mazlumlar için yola çıktığını aktaran Çetinkaya, "Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz. Bu iyilik yolculuğunda bizlerle olanlara, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen gönül dostlarımıza, teşekkürü bir borç biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tırlar dualarla uğurlandı.

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