Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı mı?

İçişleri Bakanlığı, Ömer Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine merkez valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlunun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya şöyle denildi: "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Osman Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun’da valilik yapmıştı. Ispata Valisi olan Osman Kaymak 2020’deki kararnameyle merkeze çekilmişti.