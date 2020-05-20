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Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti

Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla şehirdeki 13 engelli bireye umut olmak amacıyla akülü araç dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:04:27 -
Isparta Belediyesi 13 engelliye akülü araç hediye etti

Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla şehirdeki 13 engelli bireye umut olmak amacıyla akülü araç dağıttı.


Isparta Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri unutmayarak, 13 engelli vatandaşa akülü araç hediye etti. Düzenlenen etkinliğe eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.


Göreve geldiklerinden bugüne geçen bir yıllık süreçte 35 akülü aracın engellilerle buluşturulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz. Belediye olarak sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. 6 Aralık 2019 tarihinde 22 adet engelli aracını engelli vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Bugünde 13 engelli vatandaşımızı aynı şekilde araçlarıyla buluşturduk. Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamalarını ve onların sosyal hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz” dedi.


Başdeğirmen çifti engelli bireylere akülü araçlarını teslim ederken, onlarla tek tek ilgilendi. Engelli vatandaşlar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederken, yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler. Engelli vatandaşlar, “Bizleri düşündükleri için emeği geçen başta Başkanımız ve eşi olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Bu araçları yıllardır bekliyorduk” ifadesinde bulundular.


Engelli bireylerin aileleri de çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bugünü yıllarca bekledik. Başkanımız ve eşi Şadiye hanıma çok teşekkür ederiz. Evlatlarımızın hastane işleri oluyor, bunun yanı sıra dışarı çıkması gerekiyordu. Bunlar çok zor oluyordu. Şimdi evden kendileri de çıkıp gezip gelebilir” görüşlerinde bulundu.

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