İSPARK’ta görülmemiş rezalet! Vallahi yazıklar olsun

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’ye bağlı olan İSPARK’ta yaşanan son skandalları köşesine taşıdı. “İşletme maliyeti düşük olmasına rağmen sürekli zam yapan ama sürekli zarar eden İSPARK, meğer mevcut kısıtlı otoparkları da stokçulara kiralıyormuş” ifadelerini kullanan Tezel, yazısında şunları kaydetti:

“Geçenlerde Beşiktaş ve Nişantaşı'nda İSPARK'a bağlı birkaç otopark dolaştım. Amacım arabam için aylık üyelik yaptırmaktı.

Ama bazı otoparklarda bir-iki yıl, aylık üye olmak için sırada bekleyenler olduğunu öğrendim.

Dün haberlerde belki görmüşsünüzdür, Seyrantepe'deki İSPARK'a ait katlı otoparkta onlarca sıfır araç görüntülendi.

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5 bin araç kapasiteli 4 katlı otopark adeta oto pazarına dönmüş.

Açık alanında ve eksi birinci katında bulunan araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği, bu alanların filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia ediliyor.

Otoparkın diğer katlarına araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan 80 TL'lik 1 günlük otopark ücretinin girişte peşin alındığı ve kısa süreli park etme durumunda da aynı tarifenin uygulandığı söyleniyor.

Bu haberi okurken Beşiktaş'ta neden İSPARK otoparklarına aylık üyelik yaptıramadığım aklıma geldi!

SÜREKLİ ZAM!

Oysa sokak aralarına kadar girip vatandaşın evinin önüne park etmesini engelleyen İSPARK'ın kuruluş amacı elde edilen gelirle yeni otoparklar yapmaktı.

Yeni yapılan otoparkların sayısı az. İşletme maliyeti düşük olmasına rağmen sürekli zam yapan ama sürekli zarar eden İSPARK, meğer mevcut kısıtlı otoparkları da stokçulara kiralıyormuş!

Galerici, oto filo sahibi stokçuluktan kar etmek için kendi yerleri yetmezmiş gibi bir de İSPARK'lara oto stokluyormuş!

Sonra da vatandaş arabasına park yeri bulmak için kavga edip birbirini öldürüyor!

Sade İSPARK'lar değil, özel otoparkların da denetimden geçmesi gerekiyor!

Kim bilir stokçulara çalışan kaç otopark var?"