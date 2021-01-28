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Yaşam İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?
Yaşam

İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?

İSPARK ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı. İSPARK zam ile yeni yılda otopark ücretleri ne kadar oldu? İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 18:26:00 -
İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?

İSPARK sürelerine göre otopark ücretleri ne kadar oldu? İSPARK yapılan zamlar sonrası yeni fiyatları açıkladı. Detaylar haberimizde.

İSPARK otopark ücretleri 2021 ne kadar?

İSPARK zamlı tarife üzerinden hizmet vermeye başladı. Geçen aralık ayında İSPARK’a zam yapılacağı duyurulmuştu.

Sozcu.com.tr’nin İBB Beyaz Masa yetkililerinden aldığı bilgilere göre Kazlıçeşme Marmaray açık otoparkının ücreti 0-4 saat için 10 TL, gün boyu ücreti ise 11 TL oldu. Gün boyu otopark ücreti 8 TL idi.

Kadıköy Rıhtım PTT önü İSPARK ücreti 0-1 saat için 10 TL, 1-2 saat için 12 TL, 2-4 saat için 14 TL, 4-8 saat için 17 TL oldu. Söz konusu otoparkın tam gün ücreti ise 20 TL’ye çıktı.

Maslak’ta tüm gün park ücreti 17 TL’den 18 TL’ye çıktı. 0-1 saat ücreti 8 TL’den 10 TL’ye çıktı.

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