İspanyol’un YÖK’üne bak sen! Helal olsun size! Gör bunu bizim YÖK, gör

Melih Altınok, Türkiye’de akademi dünyasının İsrail’e karşı tepkisinin cılız kalmasından hareketle, dikkat çeken bir çağrı yaptı. İspanya Üniversite Rektörleri Konferansı'ndan İsrail'e boykot kararı çıktığını hatırlatan Altınok, “Aralarında YÖK'te tanıdığı olan varsa bu haberi ilgililere ulaştırabilir mi” diyerek efsane bir gönderme yaptı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Dün "Üniversite hocalarımız kampüslerdeki Gazze'ye destek eylemlerinde öğrencilerini neden yalnız bırakıyorlar?" diye sormuştum.

Tek tük de olsa "Biz arada uğruyoruz" diye itiraz eden akademisyenlerimiz var.

Sağ olsunlar.

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Bu arada, aralarında YÖK'te tanıdığı olan varsa aşağıdaki haberi ilgililere ulaştırabilir mi:

"İspanya Üniversite Rektörleri Konferansı'ndan İsrail'e boykot kararı çıktı. 76 üniversite, ortak bir kararla, 'Barışa kesin bir bağlılık ifade etmeyen İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle işbirliği anlaşmalarını askıya alma' kararı aldı. (Basından.)”