  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile İspanyol pilavı (Paella) tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İspanyol pilavı (Paella) tarifi, nasıl yapılır?

İspanyol Mutfağı'na ait bir halk yemeği paella

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:19:00 - 2021-12-04 23:28:07
İspanyol pilavı (Paella) tarifi, nasıl yapılır?

Çeşitli deniz ürünlerinin yanı sıra yöreye göre tavuk, av hayvanları, sucuk, sosis gibi ürünlerin de yer aldığı bir zengin bir pilav.

İspanyol pilavı (Paella) tarifi, nasıl yapılır?

Paella Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 adet orta boy domates 
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gram jumbo karides
  • 200 gram iç midye
  • 200 gram temizlenmiş kalamar
  • 3 adet baby ahtapot
  • 1 çay bardağı beyaz şarap
  • 1 gram safran
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1/4 demet maydanoz

Yapılışı

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın. Jumbo karides kullanıyorsanız kafa kısmını çıkarmadan kullanabilirsiniz. Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın. Damak tadınıza göre seçtiğiniz balık veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun. Safranı katıp yüksek ateşte çektirin. Sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin. Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin. Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak  limon dilimleriyle servis edin.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor
Gündem

Temel Reis'in tansiyonu yükselecek! Final hazırlığı yapıyor

"Biz Sivas’a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas’a getireceği bir fayda demeyelim ..
Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın
Teknoloji

Microsoft bombayı patlattı! Google Chrome kullanmayın

ABD'nin teknoloji devi Microsoft, kendi tarayıcısı ‘Edge'in kullanımını teşvik etmek için Edge üzerinden Chrome indirmek isteyen kullanıcıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay