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Spor

İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:54:44 -
İspanyol kulübü Espanyol'dan "küme düşme kaldırılsın" talebi

ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen ekiplerden olan Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.

La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.

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