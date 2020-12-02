İspanyol flamenko dansçısı Rafael Amargo, uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

MADRİD (AA) - Dünyanın en tanınmış flamenko dansçılarından İspanyol Rafael Amargo, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de dün akşam gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edileceği açıklanan Amargo'nun, suç örgütü üyesi olmak ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı bildirildi.

Polis kaynaklarından İspanyol basınına yapılan açıklamada, aynı suçlardan biri kız arkadaşı olmak üzere sanatçının yakın çevresinden 3 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

Koreograf ve flamenko dansçısı Amargo'nun yeni gösterisinin perşembe günü Madrid'deki La Latina Tiyatrosu'nda başlaması öngörülüyordu.

16 yaşında profesyonel kariyerine başlayan ve 1997'de ilk gösterisine çıkan Amargo, bu zamana kadar aralarında Sahne Sanatları için Max Ödülleri, Güzel Sanatlar Altın Liyakat Madalyası ve Endülüs Madalyası'nın da olduğu çok sayıda ödül aldı.



